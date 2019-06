“Dit is moord: intentioneel én met voorbedachten rade”. Verdediging en openbare aanklager aan het woord op procesdag 5 in de zaak Arijana Fetahi Jeroen Desmecht

20 juni 2019

19u17 3 Sint-Gillis-Waas “Ze moest zich volledig uitkleden. Helemaal bloot, voor een man die haar niet vertrouwt: want hij is de kroonprins. De erfgenaam van koning Tiran.” Het requisitoir van de advocaat-generaal schetste donderdag een gitzwart beeld van Sejad S. Zowel het Openbaar Ministerie als de advocaten van de burgerlijke partij waren donderdag duidelijk: “Dit is moord: intentioneel én met voorbedachten rade.”

“Als het de bedoeling was om haar opnieuw te veroveren, had hij bloemen meegenomen, geen vleesmes van 23 centimeter”, aldus Kjell Verleysen, die samen met Liesbeth de Backer de minderjarige kinderen vertegenwoordigt. “Hij had duidelijk de intentie om haar te vermoorden. Dat mes is van Antwerpen naar Waasmunster gegaan, en daarna nog eens tot in Wichelen. Hij heeft tijd genoeg gehad om zich te bedenken, maar deed dat niet.”

“Zijn beslissing stond vast voor hij stak”, vulde An Govers, die Arijana Fetahi verdedigt, aan. “Hij verklaarde in zijn verhoor al dat hij haar ging steken als ze niet terugkwam. Dit is moord: intentioneel én met voorbedachten rade.”

‘Kroonprins’ en ‘koning Tiran’

Advocaat-generaal Malefason legde in zijn requisitoir de nadruk op de thuissituatie van het gezin. “Arijana moest in ‘haar gevangenis’ verblijven: het huis in Sint-Gillis-Waas waar Sejad zijn vader de scepter zwaaide. Een ‘koning Tiran’, met een verpletterende verantwoordelijkheid in deze zaak. Verschillende malen werd ze onterecht beschuldigd van diefstal. Ze moest zich volledig uitkleden: poedelnaakt voor kroonprins Sejad S. Een man die vijf keer per week bij zijn minnares sliep én 9.000 euro aan kindergeld vergokte.”

Tot viermaal toe sprak de aanklager Sejad rechtstreeks aan. Die verdween op z’n beurt diep in zijn handen: geen seconden weken z’n ogen van de vloer af.

“Is het misschien bij je opgekomen, dat je misschien zelf die 700 euro hebt kwijtgespeeld?” ging hij verder. “Een man die zegt dat hij Arijana graag zag, maar zich niets goed van haar kan herinneren. Dat geheugenverlies komt ondertussen bekend voor: ik mis zo’n 40 messteken in uw verklaring.”

Een vader zonder verantwoordelijkheid

“Dit zijn kinderen die om half één ‘s middags vanuit Geraardsbergen naar de gevangenis in Beveren rijden, om twee uur bij hun papa te zijn”, pleitte de Backer. “Om half acht ‘s avonds komen ze doodop terug. Dan stel ik mij de vraag: wat bezielt iemand om een DNA-onderzoek te overwegen (Sejad zou volgens de meester nog steeds vermoeden dat Arijana vreemdging, red.) als je weet wat die kinderen allemaal moeten doorstaan? Vroeg of laat gaan ze beseffen dat ze verder moeten zonder hun moeder. De herinnering aan haar moet levendig gehouden worden. Dat kan niet bij een vader die denkt dat zijn vrouw vreemdging en stal. Een vader die nooit zijn verantwoordelijkheid heeft genomen, terwijl zij alle zorgen op haar nam.”