“Buslijn 22 naar Hulst moet blijven”: ontwerp nieuw vervoersplan zorgt voor onrust Joris Vergauwen

16 juni 2020

18u12 0 Sint-Gillis-Waas De vervoerregioraad Waasland moet zich volgende week uitspreken over het ontwerp voor het nieuw vervoersplan van De Lijn. Daarin valt buslijn 22 van Sint-Niklaas naar Hulst weg. Voor Groen in Sint-Gillis-Waas is dat onaanvaardbaar.

Het ontwerp voor het nieuwe vervoersplan heeft al heel wat stof doen opwaaien. Vooral in Sint-Niklaas dan, waar fors gesnoeid wordt in de stadslijnen. Voor buslijn 22 van Sint-Niklaas naar Hulst verandert er ook veel. “In de plannen die voorliggen, dreigt buslijn 22 te verdwijnen. Er wordt wel elk uur een bus voorzien van Sint-Niklaas naar De Klinge, maar die zou niet langer doorrijden naar Hulst. Er zou dan geen enkele busverbinding meer bestaan tussen Sint-Gillis-Waas en Hulst. En dat vinden wij echt onaanvaardbaar”, stelt gemeenteraadslid Tom Ruts (Groen).

“We willen dat die busverbinding zeker behouden blijft en wordt doorgetrokken vanuit De Klinge naar een eindbushalte in de buurt van het oude station van Hulst, gelegen naast de winkelcentra en op loopafstand van het centrum. Met deze busverbinding kunnen de files op de N403 omzeild worden en kan je dan milieuvriendelijk gaan winkelen en horeca opzoeken in Hulst. Omgekeerd kan deze bus dan gebruikt worden om uit Hulst naar de zorgcampus Sint-Helena, de polikliniek van AZ Nikolaas en Colruyt in Sint-Gillis-Waas te rijden. Vanuit Hulst worden ook de scholen in Sint-Niklaas en ook het station van Sint-Niklaas goed bereikbaar.”

De Sint-Niklase schepen Carl Hanssens (N-VA), die voorzitter is van de vervoerregioraad Waasland, gaf eerder al aan dat er keuzes moeten worden gemaakt, samen met de negen betrokken gemeenten. “We moeten er uitgeraken met z’n allen. Er zijn zeer veel vragen en noden. We moeten er op letten dat de vragen van de ene de wensen van de ander niet onmogelijk maken. We moeten donderdag 25 juni tot een akkoord komen. In elk van de negen gemeenten zijn er vragen. Dat is ook niet verwonderlijk. We zullen binnen het budget naar de beste oplossing moeten zoeken. In het algemeen gesteld: niet iedereen kan alles krijgen, daar moeten we ons allemaal bewust van zijn. Dat het niet makkelijk ging worden, wisten we op voorhand.”