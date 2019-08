Zomerse gemeenteraad om nieuwe schepen aan te stellen Bart Kerckhoven

06 augustus 2019

14u32 1 Sint-Genesius-Rode De gemeenteraad van Sint-Genesius-Rode wordt deze zomer uitzonderlijk samengeroepen. Dat heeft alles te maken met de benoeming van burgemeester Pierre Rolin (IC-GB), want nu kan eindelijk ook de laatste schepen aangesteld worden.

Normaal zou Sopie Wilmès (IC-GB) haar schepenmandaat opnemen, maar omdat zij federaal minister is, zal Nicolas Kuczynski de eed afleggen. Kuczynski is een nieuw gezicht in het schepencollege en werkt als advocaat. Hij zetelt ook in de provincieraad waar hij als lid van MR deel uitmaakt van de UF-fractie. In Sint-Genesius-Rode stond hij bij de voorbije verkiezingen op de lijst van IC-GB op de zesde plaats en behaalde hij 970 voorkeurstemmen.