Zomerbar Aper(h)ode

28 juni 2019

16u19 0

• Waarom hier naartoe?

Je waant je in een beach bar op Ibiza dankzij de loungy inrichting.

• Prijzig?

Drank is te verkrijgen aan doorsnee caféprijzen. Een gin tonic drink je al voor 9 euro.

• Iets te eten?

Een foodtruck is elke keer aanwezig. Hamburgers en pizza staan op het menu.

• Kinderanimatie?

Er is een kinderzone waar de jongsten zich op een springkasteel kunnen uitleven.

• Adres?

Aper(h)ode is bereikbaar via de Gemeentehuislaan in Sint-Genesius-Rode maar parking zoek je best in de onmiddellijke omgeving in het centrum.

• Open op?

Alle woensdagen en vrijdag van 17 uur tot 22 uur.