Zestig politiemensen worden zondag ingezet voor Feest in Rode Bart Kerckhoven

27 september 2019

13u28 0 Sint-Genesius-Rode Een zestigtal politiemensen worden zondag ingezet voor Feest in Rode. Die rommelmarkt is uitgegroeid tot één van de grootste in de wijde regio met meer dan achthonderd standhouders.

Dit keer is de wijk Middenhut, waar iedereen zijn standje opzet, ingedeeld in drie zones voor de standhouders. Er kan naargelang de stand die werd toegewezen aangereden worden via de Zoniënwoudlaan, via de Trilpopulierenlaan en de Waterloosesteenweg. Dat moet de opbouw van de rommelmarkt verbeteren. Bezoekers kunnen hun auto parkeren langs de Waterloosesteenweg, op de parking aan het station van Sint-Genesius-Rode en op een weide aan de Linkebeeksedreef. Met shuttlebusjes worden de mensen dan naar de rommelmarkt gebracht. De politie kondigt wel aan streng te controleren op foutparkeerders of mensen die hinderlijk parkeren.