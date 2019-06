Woning kopen in Rode? Gemeente alweer in top drie van duurste gemeenten Bart Kerckhoven

28 juni 2019

07u55

Een woning kopen in Sint-Genesius-Rode is niet eenvoudig voor een modaal gezin. De gemeente staat op de derde plaats van duurste gemeenten in de nieuwe statistieken van het Belgische statistiekbureau Statbel. De mediaanprijs voor een huis in Sint-Genesius-Rode bedraagt 500.000 euro. Enkel Knokke-Heist met 648.750 euro en Sint-Martens-Latem met 699.750 euro zijn volgens de statistieken van het eerste kwartaal duurder. Vooral het grote aanbod aan villa’s in de buitenwijken van Sint-Genesius-Rode drijft de prijs omhoog.

