Witsel en co promoten zakwoordenboekjes voor anderstalige voetballertjes Bart Kerckhoven

07 oktober 2020

14u16 0 Sint-Genesius-Rode De Belgische Voetbalbond en vzw de Rand brengen een zakwoordenboekje uit waarmee trainers met anderstalige voetballertjes kunnen communiceren. De Rode Duivels en de Red Flames zijn de peters en meters van het project.

Het boekje is een vervolg op het memoryspel uit 2019 om Nederlands op een speelse manier te oefenen met de Rode Duivels en Red Flames. Het aantal anderstalige spelers neemt elk jaar toe. Uit cijfers blijkt dat er vorig seizoen zelfs een derde meer vluchtelingen mee speelden dan het jaar voordien. Het boekje is pas gelanceerd en dus mag onder anderen Axel Witsel het initiatief mee promoten. “Het woordenboekje is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in voetbal en met taal wil spelen”, legt Football & Social Responsibility Coördinator Hedeli Sassi uit. “De combinatie van taal en beeld met de luchtige lay-out en spelelementen maken het aantrekkelijk voor kinderen. Maar ook anderstalige volwassenen die verbonden zijn aan een voetbalclub zoals trainers, jeugdcoördinatoren, bestuurders en vrijwilligers die onze taal nog niet machtig zijn, leren er snel onze taal mee.”

Vlaamse Rand

En ook in de Vlaamse Rand worden er verschillende talen gesproken aan de zijlijn. Daarom werd ook de organisatie de Rand bij de uitwerking van het zakwoordenboekje betrokken. “De opgebouwde ervaring op vlak van oefenkansen Nederlands in de vrije tijd in combinatie met de expertise van de Voetbalbond is een enorme meerwaarde en heeft geleid tot een handig boekje om Nederlands te oefenen”, aldus stafmedewerker Cindy Van Dijck van vzw de Rand.

(Lees verder onder de foto)

Het zakwoordenboek ‘Aftrap’ is samengesteld in samenwerking met docenten van het departement Coach Education van Voetbal Vlaanderen. Het focust in de eerste plaats op de belangrijkste voetbaltermen. ‘Aftrap’ is wel meer dan gewoon een voetbalwoordenboek. Het boekje telt zo’n 500 woorden en is opgedeeld in tien korte hoofdstukken zoals ‘Het voetbalveld’, ‘Mijn voetbalzak’ en ‘De training’. Daarnaast besteedt het boekje aandacht aan de kleedkamer, leert het jongeren te vertellen waar ze pijn hebben of hoe ze een drankje bestellen in de kantine. “We tellen elk jaar meer anderstaligen in het Belgisch voetbal en dat zorgt voor een extra uitdaging voor onze clubs. We zien het als onze taak om hen via het voetbal spelenderwijs te integreren in onze maatschappij”, aldus Hedeli Sassi.

De Voetbalbond verdeelt de tienduizend woordenboekjes vanaf 8 oktober onder alle Belgische amateur- en profclubs die interesse hebben. Wie exemplaren wil kan een mailtje sturen naar integratie@rbfa.be.