Wie te snel rijdt krijgt rood aan de schoolpoort: extra signalisatie waarschuwt chauffeurs Bart Kerckhoven

05 februari 2020

Sinds eind vorig jaar springen de verkeerslichten aan de schoolpoorten van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in de Dorpsstraat en de basisschool in De Hoek op de Gehuchtstraat automatisch op rood wanneer een chauffeur te snel rijdt. Het gaat om een proefproject dat nog grondig geëvalueerd moet worden maar intussen heeft de gemeente wel al beslist om verkeersborden te plaatsen die de bestuurders waarschuwen dat ze meteen gestraft worden als ze sneller rijden dan dertig kilometer per uur. In De Hoek wordt het oranje knipperlicht vervangen door een groen licht zodat er een beter contrast is bij de overgang naar het rode licht.