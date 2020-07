Werkstraf en rijverbod na stevige snelheidsovertreding Tom Vierendeels

01 juli 2020

13u46 0 Sint-Genesius-Rode Een student maakte het in Sint-Genesius-Rode iets te bont op de weg en werd veroordeeld tot een werkstraf en een rijverbod.

Op 14 september van vorig jaar werd hij geflitst aan 119 kilometer per uur terwijl er maar 70 is toegelaten. De advocate gaf aan dat haar cliënt veel spijt heeft, maar verduidelijkte wel dat de overtreding op een zaterdag gebeurde waardoor er minder verkeer was. Daarnaast vond de flitscontrole plaats op een stuk waar het groen is en geen huizen staan. De beklaagde is nog student, maar heeft door een bijverdienste als koerier wel zijn rijbewijs nodig. Hij kreeg een werkstraf van 60 uur waarvan de helft met uitstel en een rijverbod van 15 dagen dat hij in weekends en op feestdagen mag afleggen.