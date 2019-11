Wegens te vervuilend: Geen kerstboomverbranding in Rode maar wel een aperitiefmoment in Middenhut Bart Kerckhoven

14 november 2019

12u31 1 Sint-Genesius-Rode Er komt geen vierde editie meer van de kerstboomverbranding in Sint-Genesius-Rode omdat die te vervuilend is. Het gemeentebestuur organiseert een alternatief evenement op 11 januari. “Er kwam steeds meer kritiek op de kerstboomverbranding”, aldus schepen Miguel Delacroix (IC-GB).

Op de gemeenteraad in oktober kaartte oppositieraadslid Bruno Stoffels (Engagement 1640) de kerstboomverbranding nog aan en schepen van Feest in Rode Delacroix kondigde toen al aan dat het evenement herbekeken zou worden. “We kregen van verschillende Rodenaren toch heel wat kritiek over de kerstboomverbranding”, vertelt de schepen. “In deze tijden waar in het klimaat en milieuvervuiling veel aandacht krijgt moeten we inderdaad het nut van zo’n verbranding in vraag durven stellen. Daarom beslisten we om geen vierde editie te organiseren.”

De gemeente heeft wel al een alternatieve activiteit uitgewerkt. “Het zou jammer geweest zijn mocht er niets in de plaats gekomen zijn”, zegt Delacroix. “Tijdens de zomermaanden wordt er zoveel georganiseerd in het dorp terwijl in de winter alles plots stil zou vallen. De kerstboomverbranding bracht de voorbije jaren de inwoners bij elkaar en zo’n momenten moeten blijven bestaan. De vorige editie lokte toch achthonderd bezoekers. Daarom organiseren we op zaterdag 11 januari onder de naam ‘Wintero(h)de’ een aperitiefmoment in de wijk Middenhut waar alle Rodenaren samen kunnen klinken op het nieuwe jaar. Er zal een drankje en een hapje voorzien worden en wat muziek en animatie.”

Voor alle duidelijkheid de kerstmarkt zal ook blijven bestaan. “De twee organisaties staan los van elkaar,” zegt Delacroix. “We zullen met evenveel goesting de kerstmarkt in december blijven organiseren zoals we nu de opvolger van de kerstboomverbranding zullen organiseren. De bedoeling blijft om als gemeente zoveel mogelijk de band tussen onze inwoners te versterken en dat doe je vooral door zelf gezellige momenten te creëren.”

Ook in buurgemeente Drogenbos stappen ze af van de kerstboomverbranding. Door het slechte weer kon de verbranding dit jaar zelfs niet plaatsvinden maar een nieuwe editie komt er niet. Net zoals in Rode wordt er wel een ander evenement in de plaats georganiseerd.