Wegen en Verkeer pakt gevaarlijk kruispunt op Eigenbrakelsesteenweg aan: werken starten half oktober Bart Kerckhoven

06 oktober 2020

13u44 3 Sint-Genesius-Rode Een van de gevaarlijkste kruispunten in Sint-Genesius-Rode wordt heringericht zodat de weg veiliger wordt voor voetgangers, fietsers en automobilisten. De werken aan het kruispunt van de Eigenbrakelsesteenweg en de Bosstraat starten half oktober.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil af van de uitgestrekte asfaltvlakte aan het bekende restaurant Chez Eddy waar alle weggebruikers moeilijk zicht krijgen op elkaar. De rijweg zal er versmald worden en er zullen middeneilanden aangelegd worden zodat het duidelijker is waar de snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur gaat. Wegen en Verkeer zal er ook extra signalisatieborden plaatsen.

Eenrichtingsverkeer

De verkeerslichten met een drukknop voor de voetgangers worden verplaatst naar het kruispunt zelf, zodat voetgangers en fietsers er veilig kunnen oversteken. In samenspraak met het Waalse gewest wordt de Chemin des Sept Fontaines een beperkte eenrichtingsstraat richting de Avenue des Muguets. De Oude Eigenbrakelse Steenweg wordt ook een beperkte eenrichtingsstraat richting de Eigenbrakelsesteenweg. De Chemin des Sept Fontaines zal dan enkel aantakken op de Avenue des Muguets. Door de rechtstreekse aansluiting met de steenweg te schrappen, moet het kruispunt overzichtelijker en eenvoudiger worden.

De twee bushaltes voor de maatschappij TEC worden ook nog vervangen. Tegelijk legt de gemeente Eigenbrakel over een afstand van 500 meter ook nieuwe fietspaden aan. Langs beide kanten wordt gekozen voor een verhoogd fietspad waar iedereen in beide richtingen mag fietsen. De nutswerken worden momenteel al uitgevoerd maar de echte wegenwerken vinden plaats vanaf 19 oktober. Lokaal worden omleidingen voorzien.