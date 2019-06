Wagen kantelt na botsing met geparkeerde auto Tom Vierendeels

11 juni 2019

17u33 0 Sint-Genesius-Rode Een vrouw is dinsdagnamiddag lichtgewond geraakt bij een spectaculair ongeval in de Brassinelaan.

Het ongeval gebeurde kort na 16 uur. Het slachtoffer reed met haar Renault in de richting van de Waterloosesteenweg. Om een nog onbekende reden week ze uit naar rechts en botst lichtjes tegen een geparkeerde Hyundai. Het voertuig werd hierdoor opgeschept en kantelde. De bestuurster kon de gekantelde wagen via de koffer verlaten. Ze werd vervolgens lichtgewond voor controle en verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De takelwerken konden rond 17.30 uur aangevat worden. Tot na de takeling bleef de Brassinelaan in beide richtingen versperd.