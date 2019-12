Vrijwilligers van ‘de weeg’ in Rode door PAVOK getrakteerd op een etentje Bart Kerckhoven

04 december 2019

10u47 0

De vrijwilligers van het consultatiebureau voor het jonge kind, in de volksmond beter gekend als de weeg, werden door de organisatie Pajottenlandse Voorzieningen voor Kinderopvang (PAVOK) bedankt voor hun inzet .De groep werd getrakteerd op een etentje. De vrijwilligers staan in voor het onthaal van de ouders en zorgen voor administratie, weging en meting van de kindjes die nadien onderzocht worden. Het consultatiebureau in Sint-Genesius-Rode is één van de bureaus van PAVOK die erkend zijn door Kind & Gezin en wekelijkse zitdagen hebben. De organisatie is nog steeds op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen in het bureau. Wie geïnteresseerd is kan contact opnemen met PAVOK via www.pavok.be en consultatiebureau@pavok.be.