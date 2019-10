Vlaamse plannen voor verloederde VUB-campus: “Betaalbare woningen voor Vlamingen bouwen zou ideaal zijn” Bart Kerckhoven

02 oktober 2019

17u03 0 Sint-Genesius-Rode De Vlaamse regering heeft plannen voor de verloederde campus Bierenberg van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in Sint-Genesius-Rode. De komende jaren worden die verder uitgewerkt. Twee jaar geleden probeerde het gemeentebestuur nog om er woongebied van te maken maar daar stak de Vlaamse overheid een stokje voor.

Het is een opmerkelijke passage in het Vlaams regeerakkoord: “Zeker in de faciliteitengemeenten, steunen we ook maximaal strategische investeringsprojecten die de Vlaamse aanwezigheid verankeren, zoals de site van Bierenberg (Sint-Genesius-Rode)” (sic) Alleen al het feit dat de site expliciet bij naam genoemd wordt toont aan dat de Vlaamse regering een nieuwe toekomst voor de site ziet. Wat die toekomst mag zijn is wel nog onduidelijk. “We kunnen nog niet veel kwijt over Bierenberg”, zegt woordvoerder Michaël Devoldere van Vlaams minister voor Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). “Er is al jaren onduidelijkheid over de toekomst van de campus maar de site heeft wel een enorm onbenut potentieel. De Vlaamse regering wil de situatie graag uitklaren zodat de site ontwikkeld kan worden op een manier die het groene en het Vlaamse karakter van de Rand versterkt.”

De campus was tot 2003 in gebruik voor de departementen Biotechnologie en Chemie van de VUB maar vandaag is de site na zestien jaar leegstand helemaal verloederd. Twee jaar geleden wilde het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode het gewestplan aanpassen zodat een woonproject mogelijk werd maar de Vlaamse overheid weigerde dat.

Een woonproject moet mogelijk zijn. Maar dan wel één die Vlamingen uit de buurt de kans geeft om hier een betaalbare woning te vinden. Vlaams schepen Anne Sobrie (Engagement 1640)

Vlaams schepen Anne Sobrie (Engagement 1640) hoopt vooral dat de Vlaamse overheid in het dossier een actieve rol opneemt. “Het is een prachtig terrein met veel mogelijkheden. Een woonproject moet mogelijk zijn”, aldus Sobrie. “Maar dan wel één die Vlamingen uit de buurt de kans geeft om hier een betaalbare woning te vinden. Zo kan de regering een project mee begeleiden waarbij huizen aan Vlabinvest-voorwaarden gekocht kunnen worden. Dan moeten kopers een band met de streek aantonen. Ook de bouw van sociale woningen kan mogelijk gemaakt worden. Jaren geleden was er interesse van een ontwikkelaar die er luxewoningen wilde bouwen maar dat lijkt me echt geen goed idee. Ik hoop alvast dat er snel beweging in het dossier komt want er wordt al jaren over een nieuwe toekomst gesproken.”

Intussen loopt er wel een onteigeningsprocedure voor een deel van het 7,6 hectare grote terrein. De vijver op het domein wordt namelijk opgenomen in het landinrichtingsproject voor de Molenbeekvallei. In totaal zal zo al meer dan twee hectare van het domein definitief natuurgebied worden.

