Vader zwaargewond na brand in slaapkamer: ook moeder en zoon overgebracht naar ziekenhuis Bart Kerckhoven

15 februari 2020

22u06 11 Sint-Genesius-Rode Drie leden van hetzelfde gezin zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een woningbrand in Sint-Genesius-Rode. Het vuur ontstond in de slaapkamer.

Omstreeks 19u50 brak er brand uit in een slaapkamer van een huis in de Schoon Horizonlaan. De brandweer werd meteen verwittigd. Zowel een ploeg van het Brusselse korps als collega’s van de brandweerzone Vlaams-Brabant West kwamen ter plaatse. “Twee bewoners, een moeder en haar zoon, zijn overgebracht naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook ingeademd hebben”, vertelt brandweerofficier Hans Van Schepdael van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. “De vader van het gezin liep tweedegraads brandwonden op en is zwaargewond overgebracht naar het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek.” De man verkeert niet in levensgevaar.

Toen de eerste hulpverleners ter plaatse kwamen zochten die hulp bij ander bewoners van de straat en belden ze aan bij een buurman die zelf brandweerman is in Brussel. “Onze buurman was zwaar verbrand”, vertelde de man. “Ze wilden hem meteen zoals afkoelen onder stromend water en dus vroegen ze of ze de badkamer konden gebruiken. Ik hoop dat het geholpen heeft want hij zag er wel zwaar gehavend uit.”

De brand is ontstaan in de slaapkamer maar de exacte oorzaak is nog onbekend. Een deskundige zal zonder ter plaatse komen om uit te zoeken wat er gebeurd is. Het huis zelf is zwaar beschadigd en onbewoonbaar.