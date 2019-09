Ultiem eerbetoon: standbeeld voor nonkel Wim en pioniers van Het Kinderuur Duizenden Rodenaren groeiden op met Sinterklaasvoorstellingen van kindertheater Bart Kerckhoven

29 september 2019

12u03 8 Sint-Genesius-Rode Het kindertheatergezelschap Het Kinderuur heeft zaterdag een standbeeld onthuld in het centrum van Sint-Genesius-Rode. De organisatie wil zo ‘nonkel’ Wim Savenberg en de medewerkers van het eerst uur eren. 72 jaar geleden richtte Savenberg de vereniging op. Generaties kinderen groeiden in Rode op met de Sinterklaasvoorstellingen van Het Kinderuur.

Het was zaterdag bij momenten hondenweer op de jaarmarkt in Sint-Genesius-Rode maar dat hield heel wat ouders en hun kinderen niet thuis om een voorstelling van Het Kinderuur mee te pikken in het zandgroeftheater. Dit keer had de vereniging een verrassing in petto want net voor 15 uur, een knipoog naar de klok in het logo van Het Kinderuur, werd een standbeeld onthuld op het Regenboogpad.

Twee jaar aan gewerkt

“We vonden het belangrijk om onze stichter Wim Savenberg te eren. Het hele project nam twee jaar in beslag dus we hunkerden naar de onthulling”, aldus voorzitter David Maes. Hij woont in het huis waar nonkel Wim destijds woonde en bracht voor de gelegenheid de pijp van Wim mee.

Weduwe

Wim Savenberg overleed in 2007. Tijdens de onthulling zat op de eerste rij zat wel zijn weduwe Suzanne, die prompt een bos bloemen kreeg. Ook de familie van Dolf Loeckx, jarenlang de rechterhand van Wim in 2012, kreeg bloemen. En de kinderen? Die deden volgens aloude traditie mee aan een tombola waarbij een bal van Vastiau Godeau, een knuffelbeer en een spaarpot verloot werden.

Vrijwilligerswerk

De onthulling van het standbeeld was het orgelpunt van een verjaardagsfeest dat twee jaar geleden begon.“Het Kinderuur speelt al meer dan 72 jaar voorstellingen”, legt David uit. “Wim Savenberg en Dolf Loeckx hebben iets prachtigs gecreëerd waar meer dan zeventig jaar later nog steeds kinderen graag naar komen kijken. Daarom vonden we het leuk mocht een standbeeld hulde brengen aan al dat vrijwilligerswerk.”

Bankje

Het standbeeld plaatst vooral de kinderen centraal en is dus geen buste van de oprichter geworden. “We wilden niet enkel nonkel Wim eren maar alle mensen die ooit betrokken waren bij Het Kinderuur. Het beeld moest in het dagdagelijkse leven nuttig zijn en op kindermaat gemaakt worden. Daarom is het een bankje geworden waar ze kunnen uitrusten. We kozen voor materialen die in het centrum al te zien zijn: cortenstaal, inox en hout. Het past langs het Regenboogpad perfect in het straatbeeld.”

Een paar duizend kinderen gaan elk jaar naar de Sinterklaasvoorstellingen van Het Kinderuur kijken. Generaties Rodenaren groeiden op met de fantastische verhalen die Wim schreef. Binnenkort is het opnieuw zo ver.

“We repeteren voor de volgende Sinterklaasvoorstelling die we op 22, 23 en 24 november opvoeren in gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve. Met ‘De houthakker van Sinterklaas’ voeren we een productie van Wim op die we nog nooit brachten”, zegt David.

De voorverkoop van tickets voor die voorstellingen start deze week. Meer info op www.deboesdaalhoeve.be.