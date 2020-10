Tot eind november politiepatrouilles te paard in politiezone Rode Tom Vierendeels

09 oktober 2020

02u02 6 Sint-Genesius-Rode Inwoners van de drie gemeenten binnen de politiezone Rode zullen de komende weken meer politie te paard opmerken in hun regio. De federale politie houdt er voor een periode van drie maanden patrouilles met ruiters.

De lokale politiezone Rode (Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Drogenbos) laat op haar website weten dat de politie te paard tijdens de weekends zal patrouilleren in de verschillende wijken op het grondgebied en in het Zoniënwoud. Dat was al het geval in september en zal deze en volgende maand voortgezet worden.

Ruiters hebben het voordeel beter zicht te hebben op de omgeving omdat ze hoger zitten en zich trager dan voertuigen voortbewegen. Daarnaast kunnen ze patrouilleren op moeilijker berijdbare wegen zoals bijvoorbeeld in het Zoniënwoud. Tot slot zijn ze ook gemakkelijker aanspreekbaar door buurtbewoners.