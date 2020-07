Toch nog Volkin’Ro deze zomer: organisatie kiest voor coronaproof concept Bart Kerckhoven

17 juli 2020

08u00 0 Sint-Genesius-Rode Er komt dan toch een editie van Volkin’Ro deze zomer. Het gezellige familiefestival wordt dit jaar volgens een coronaproof concept georganiseerd.

Aanvankelijk werd Volkin’Ro geannuleerd, maar de organisatie kondigt nu Pop-up Volkin’Ro aan. “Het concept is licht gewijzigd, maar de bezoekers gaan nog steeds ten volle kunnen genieten van de sfeer die het festival zo typeert”, laat de organisatie weten. “De binnenkoer van gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve wordt op zaterdag 8 augustus omgetoverd tot het gezelligste zomerterras van de streek. Er zullen tafels te reserveren zijn in bubbels van vier, zes of acht personen. Een gemotiveerd team van Jeugdhuis Animoro zorgt voor vlotte bediening aan tafel, met het gekende aanbod van streekbieren.”

Radio Volkin’Ro zal live uitzenden vanop het podium en dj’s van dienst draaien muziek uit de rijke geschiedenis van het festival. Doorheen het programma treden enkele artiesten akoestisch op. Met een streepje comedy wordt de avond afgesloten. Reserveren kan via de website van GC de Boesdaalhoeve. Tafels kosten 40, 60 of 80 euro. Dat geld krijg je ter plaatse terug in de vorm van drankbonnen.