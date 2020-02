Taal Aktie Komitee voert actie in woonplaats premier Wilmès: leden wandelen in mei tegen taalfaciliteiten Bart Kerckhoven

19 februari 2020

10u22 0 Sint-Genesius-Rode De leden van het Taal Aktie Komitee (TAK) voeren op 24 mei actie in Sint-Genesius-Rode, de thuisbasis van premier Sophie Wilmès (MR). TAK eist met de wandeling de afschaffing van de faciliteiten.

“Het communautaire mag in het federale parlement dan naar de achtergrond verdrongen zijn, op het terrein is er van communautaire stilstand niets te merken”, laat TAK weten in een bericht. “Zo sloeg Sint-Genesius-Rode onlangs de uitnodiging af om in 2020 focusgemeente van het gordelfestival te zijn. Het gordelfestival kan in de verste verte nochtans niet vergeleken worden met de Gordel die in 1981 het licht zag in Rode. In tegenstelling tot het ‘franskiljonse’ bestuur van Rode bewegen wij van TAK wel graag en daarom geven we op afspraak in Sint-Genesius-Rode.”

Dat premier Wilmès in Rode woont en dat de mensen van TAK net daar gaat wandelen is niet toevallig. “Momenteel is ze eerste minister van de ‘regering van leeglopende zaken’, maar ooit was ze schepen in Rode waarbij ze niet verdacht kon worden van enige Vlaamse sympathie”, klinkt het bij de actiegroep. “In tegenstelling tot mevrouw Wilmès hebben wij van TAK wel een hart voor Sint-Genesius-Rode en de rand rond Brussel en vragen we met deze wandeling nogmaals om de afschaffing van de faciliteiten.”

De leden van TAK zullen op zondag 24 mei verzamelen op het Stationsplein in Rode. De manifestatie moet apolitiek blijven en dus roept de groep op om verenigings-, partij- en andere politiek-ideologische vlaggen thuis te laten. Tak vraagt in de mededeling wel om zoveel mogelijk trommels, fluiten en leeuwenvlaggen mee te brengen.