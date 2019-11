Taal Aktie Komitee voert actie in gemeente van eerste minister Wilmès (MR) Bart Kerckhoven

05 november 2019

17u06 0 Sint-Genesius-Rode Leden van het Taal Aktie Komitee overschilderden Franstalige opschriften en hingen Vlaamse slogans op in Sint-Genesius-Rode, de thuisgemeente van de nieuwe premier Sophie Wilmès (MR) uit protest tegen haar aantreden als eerste minister.

“Terwijl haast alle Vlaamse politieke partijen kritiekloos de benoeming van Wilmès aanvaarden, ziet het TAK het als haar taak de Vlamingen te informeren over wie op dit moment precies aan het hoofd staat van een land dat steeds meer uit elkaar groeit”, klinkt het in een persmededeling.

“Omwille van haar politieke verleden en ook recente daden staat deze politica voor TAK symbool voor de onwil van Franstalige inwijkelingen om zich aan te passen aan de bestuurstaal van hun woonplaats.”

Onder andere het feit dat Wilmès voor het Union des Francophones (UF) van 2012 tot 2014 provincieraadslid was is een doorn in het oog van de groep. “Vertegenwoordigers van de UF hebben geen ander doel dan de uiteindelijke aanhechting van hun Vlaamse gemeente aan een zogenaamd ‘tweetalig’ gebied. De verfransing van Vlaams-Brabant en uiteindelijk heel Vlaanderen is hun einddoel”, klinkt het.

Ook haar beleid als schepen van Financiën neemt het TAK op de korrel. De actievoerders waren dit weekend op pad en de Vlaamse slogans werden intussen al weggehaald.