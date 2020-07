Speler van KFC Rhodienne-De Hoek test positief op COVID-19: “Alle trainingen van deze week worden opgeschort” Tom Vierendeels

27 juli 2020

18u45 4 Sint-Genesius-Rode Een speler van KFC Rhodienne–De Hoek (3A) heeft positief getest op COVID-19. Als gevolg daarvan worden alle trainingen deze week opgeschort, ook die van de jeugd. Alle spelers en de trainer van de eerste ploeg hebben zich laten testen. “De voorbereiding van het nieuwe seizoen ziet er helemaal anders uit dan verwacht”, klinkt het.

De club die vorig seizoen promoveerde in Eerste Provinciale laat maandag weten dat alle geplande trainingen van deze week opgeschort worden. “Een speler die terugkeerde van een reis uit Oostenrijk liet ons vandaag weten dat hij positief getest heeft op het coronavirus”, zegt voorzitter Gregory Dewit. “Aangezien hij nog één training heeft meegedaan tussen zijn terugkeer naar ons land en het afleggen van de test op donderdag, hebben we alle spelers en de trainer ook gevraagd om zich te laten testen. Dat werd beslist na overleg met de gemeentelijke ambtenaar die zich met deze materie bezighoudt. De betrokken speler zou voorlopig niet geconfronteerd worden met veel symptomen.”

Intussen gaan ook geen trainingen meer door. “Het waren voorlopig alleen nog maar de trainingen van de eerste ploeg die hervat werden, wel met het inachtnemen van alle voorzorgsmaatregelen”, vervolgt Dewit. “Normaal gezien gingen deze week de trainingen van de jeugdploegen starten. We hebben nu in overleg met de gemeente beslist om de trainingen van deze week voorlopig op te schorten.”

Hoe de komende dagen en weken zullen verlopen is nog onduidelijk. “Een voorbereiding die er helemaal anders uitziet dan verwacht”, knikt Dewit. “Komend weekend hadden we een vriendschappelijke wedstrijd tegen Lembeek gepland, maar die is al afgelast. En dan valt het af te wachten of we de eerste bekerwedstrijd op 9 augustus zullen kunnen spelen. Huisdokters kunnen onze spelers aanraden om sowieso twee weken in quarantaine te gaan, ongeacht het resultaat. Het zal dus enkele dagen afwachten zijn wie al dan niet besmet is en welke gevolgen dit heeft de komende dagen en weken.”