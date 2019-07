Sint-Genesius-Rode wil sociale woningen bouwen op OCMW-campus Bart Kerckhoven

14 juli 2019

14u15 0 Sint-Genesius-Rode Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode wil de komende jaren extra sociale woningen bouwen. Een deel van die woningen zal gerealiseerd worden aan de rand van de OCMW-campus langs de Boomgaardweg.

Om de bouw van de woningen mogelijk te maken, is een ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld. Dat kreeg de naam ‘De Kom-Oost’ mee. Het schepencollege ziet alvast voordelen in de ligging naast dienstencentrum De Boomgaard en het woon- en zorgcentrum De Groen Linde. Er kan ook een nieuwe verbindingsweg voor voetgangers en fietsers aangelegd worden tussen de Boomgaardweg en de bestaande wandelweg. Er is nu een openbaar onderzoek georganiseerd zodat iedereen opmerkingen en suggesties kan formuleren. Tijdens de openingsuren van het gemeentehuis kunnen die plannen ingekeken worden, en dat tot en met 11 augustus.

Wie bezwaren of opmerkingen heeft, moet die voor 12 augustus met een aangetekende brief sturen naar de GECORO, de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Dorpsstraat 46, 1640 Sint-Genesius-Rode of via e-mail verzenden naar grondgebiedszaken@sint-genesius-rode.be.