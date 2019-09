Sint-Genesius-Rode wil geen focusgemeente zijn op Gordelfestival: “Gemeentepersoneel en politie hebben het te druk in september” Bart Kerckhoven

29 september 2019

12u47 6 Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode wil geen focusgemeente zijn tijdens het Gordelfestival… tenzij de organisatie uitwijkt naar een andere datum. Het gemeentebestuur weigerde deze maand de aanvraag. De Gordel, voorloper van het Gordelfestival, ontstond in 1981 in de faciliteitengemeente. In 2012 verbood toenmalig burgemeester Myriam Rolin zelfs de organisatie in haar gemeente.

Oppositieraadslid Bruno Stoffels (Engagement 1640) wilde op de voorbije gemeenteraad weten waarom het een aanvraag om focusgemeente te worden tijdens het volgende Gordelfestival had afgewezen. De focusgemeente staat tijdens het Gordelfestival en in de aanloop in de kijker met extra activiteiten en aandacht. “Ik heb er persoonlijk geen probleem mee dat Rode focusgemeente zou zijn”, aldus burgemeester Pierre Rolin (IC-GB). Hij is de broer van Myriam Rolin die zeven jaar geleden de organisatie van een trefpunt voor De Gordel verbood. “Organisatorisch is het voor ons gewoon niet haalbaar. September is nu al een heel drukke maand. Er start een nieuw schooljaar en eind september wordt telkens de jaarmarkt en Feest in Rode georganiseerd. Dat vraagt heel wat inspanningen van onze gemeentediensten en de politie. Een evenement als het Gordelfestival er bij nemen is gewoon onhaalbaar. Mocht het Gordelfestival in een andere maand georganiseerd worden denk ik dat er wel gepraat kan worden.”

Bruno Stoffels vond de weigering alvast een gemiste kans voor de gemeente. “De voorloper van het huidige Gordelfestival ontstond in 1981 in onze gemeente”, zegt Stoffels. “Onze mooie gemeente heeft zoveel mooie troeven voor een mooi wandel- en mountainbikeparcours. Een positieve uitstraling zou inruk gemaakt hebben op de vele deelnemers. De lokale handelaars konden een graantje meepikken en de kosten zouden beperkt gebleven zijn omdat het vooral de Vlaamse regering is die in de organisatie investeert en het vzw de Rand is die alles uitwerkt.”