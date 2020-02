Sint-Genesius-Rode vervangt verkeersborden in strijd met taalwetgeving Bart Kerckhoven

24 februari 2020

14u15 0

Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode zal verschillende verkeersborden in het centrum vervangen omdat die niet aan de taalwetgeving voldoen. Gemeenteraadslid Bruno Stoffels (Engagement 1640) sprak er het schepencollege over aan op de voorbije gemeenteraad. “Het is vanzelfsprekend dat in onze gemeente verkeersborden met tekstuitleg moeten voldoen aan de taalwetgeving”, aldus Stoffels. “Dit wil zeggen dat het onderschrift bij een verkeersbord eerst in het Nederlands moet en mag vertaald worden in het Frans. In dit geval is het net omgekeerd. Vreemd genoeg gebeurde dit niet de eerste keer. Men zou kunnen denken dat het bewust gebeurt om de verfransing in het straatbeeld van onze Vlaamse gemeente verder te zetten.”

Volgens de meerderheid was er geen kwaad opzet mee gemoeid en zullen de juiste borden geplaatst worden. In totaal moeten er vijf exemplaren vervangen worden.