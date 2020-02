Sint-Genesius-Rode protesteert tegen uitwijzing Braziliaans gezin: Burgemeester legt motie voor aan gemeenteraad Bart Kerckhoven

24 februari 2020

19u55 0 Sint-Genesius-Rode Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) roept op 3 maart een buitengewone gemeenteraad samen om een motie te bespreken tegen de uitwijzing van het Braziliaanse gezin Cardoso. Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) roept op 3 maart een buitengewone gemeenteraad samen om een motie te bespreken tegen de uitwijzing van het Braziliaanse gezin Cardoso. De familie wordt uitgewezen en daar is heel wat beroering over ontstaan.

Flavio Divino Cardoso de Oliveira en Eismeiry Ferreira da Silva wonen al jaren in ons land en de drie kinderen Miller (11), Anthony (6)en Otavie (4) lopen school in Ukkel en Dworp. Eind vorig jaar werden ze door de Dienst Vreemdelingenzaken opgehaald thuis en werden ze overgebracht naar een asielcentrum in Zulte in afwachting van hun uitwijzing. Hun hechtenis werd door Fedasil nog eens verlengd met twee maanden in afwachting van een definitieve uitspraak in het dossier. Meer dan zesduizend mensen tekenden al een petitie om de drie kinderen en hun ouders vrij te laten in afwachting van hun uitspraak. Het schepencollege van Sint-Genesius-Rode verstuurde zelf ook al brieven naar de federale overheid om de situatie aan te kaarten, zonder gevolg.

Vrijdag nog besliste de Raadkamer de onmiddellijke vrijlating van de familie nadat hun advocaat beroep aantekende tegen de verlenging van de hechtenis. De gemeenteraad zal op 3 maart een motie stemmen waarbij gevraagd wordt dat de familie vrijgelaten wordt en kan terugkeren naar hun huis in Sint-Genesius-Rode. Tegelijk zal gevraagd worden dat de familie niet uitgewezen wordt maar verder kan leven in ons land.