Sint-Genesius-Rode levert voor de tweede keer in tien jaar tijd de premier: Sophie Wilmès treedt in voetsporen van ereburger Herman Van Rompuy Bart Kerckhoven

27 oktober 2019

06u39 1 Sint-Genesius-Rode Met Sophie Wilmès (MR) wordt voor de tweede keer op amper tien jaar tijd een inwoner van Sint-Genesius-Rode de premier van ons land. In december 2008 ging Herman Van Rompuy haar voor.

In december 2008 werd Herman Van Rompuy (CD&V) premier. Hij zou aanblijven tot 25 november 2009 en werd een maand later de eerste voorzitter van de Europese Raad. Hij zou die functie uitoefenen tot 2014. Van Rompuy werd in 2017 voor zijn carrière nog benoemd tot ereburger van Sint-Genesius-Rode.

Sophie Wilmès (44) is dus niet de eerste Rodenaar die eerste minister van België wordt maar daarvoor hoeft ze niet minder trots te zijn want ze is wel de eerste vrouw ooit die de functie opnam. In de gemeentepolitiek was ze in het schepencollege de enige vrouw van de meerderheidslijst IC-GB waar ook de MR in Rode deel van uitmaakt. In 2007 werd ze schepen en kreeg ze er onder andere de bevoegdheid Financiën onder haar hoede. Dat bleek voorbestemd want ze specialiseerde zich in financiële materie. “Na een licentiaat toegepaste communicatie – afdeling Reclame aan de IHECS (Institut des Hautes Etudes de Communications Sociales) ben ik aan slag gegaan bij de Europese Commissie als financieel beheerder”, schrijft ze zelf op haar website. “Vervolgens heb ik een avondopleiding tot licentiaat Financieel Management afgerond aan het Institut Supérieur Saint-Louis, vooraleer ik aan de slag ging als economisch en financieel adviseur in een advocatenkantoor.”

Er zit dus opnieuw een Rodenaar op de belangrijkste politieke post van het land. Maar Herman Van Rompuy en Sophie Wilmès legden een heel ander politiek parcours af. Hij werd premier aan het einde van zijn politieke carrière terwijl Wilmès aantreedt amper vier jaar na haar nationaal debuut.

Ze legde zich volledig op haar schepenambt toe want ze besloot zelfs de job als adviseur ‘on hold’ te zetten toen ze de eed aflegde als schepen. In 2015 maakte ze haar federaal debuut in de politiek toen ze minister van Begroting en Ambtenarenzaken werd. Toen was ze voor heel wat Vlamingen een onbekende maar binnen haar partij was ze op dat moment al een rijzende ster. De voorbije weken werd haar naam wel al in de wandelgangen gefluisterd als opvolger van partijgenoot Charles Michel. In het schepencollege nam in 2015 Charles-Emmanuel van der Straten (IC-GB) haar mandaat over toen ze de minister werd. Deze legislatuur legde Nicolas Kuczynski (IC-GB) de eed af als schepen als vervanger van Wilmès. Ze blijft wel in de gemeenteraad zetelen.

Er zit dus opnieuw een Rodenaar op de belangrijkste politieke post van het land. Maar Herman Van Rompuy en Sophie Wilmès legden een heel ander politiek parcours af. Herman Van Rompuy bouwde zijn carrière volledig nationaal uit en nam nooit deel aan de gemeentelijke politiek. Hij werd premier aan het einde van zijn politieke carrière terwijl Wilmès aantreedt amper vier jaar na haar nationaal debuut. Dat ze allebei in Rode wonen is ook louter toevallig. Wilmès verhuisde destijds met haar gezin van Ukkel naar Rode.