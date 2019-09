Sint-Genesius-Rode haalt ‘visueel vervuilende’ publiciteitsborden weg uit woonwijken Bart Kerckhoven

24 september 2019

14u30 0 Sint-Genesius-Rode Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode haalt verschillende publiciteitsborden weg uit de woonwijken omdat ze de oorzaak zijn van visuele vervuiling.

Jaren geleden liet de gemeente verschillende borden plaatsen in de wijken. Aan de ene kant staat het grondplan van de gemeente afgebeeld en aan de andere kant wordt dan publiciteit gemaakt. Maar het gemeentebestuur wil in de residentiële wijken af van de borden omdat ze visueel te vervuilend zijn. Omdat vandaag een grondplan nog weinig nut heeft aangezien praktisch iedereen over een smartphone of gps beschikt is nu beslist om zeven panelen weg te halen.

Het gaat om de panelen aan de rotonde van Sint-Anna en de Zonnebloemenlaan, aan de Bevrijdingslaan en Krechtenbroek, de Trilpopulierenlaan en het Onze-Lieve-Vrouw-Voorplein, aan de kerk van De Hoek, Hof-ten-Hout en het bord aan het cultureel centrum en het zwembad. De publiciteitsborden aan de bushaltes die zich voornamelijk situeren aan de Zoniënwoudlaan en de Waterloosesteenweg blijven wel bewaard.