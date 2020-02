Satelliet uit Sint-Genesius-Rode succesvol in een baan rond de aarde gebracht Bart Kerckhoven

19 februari 2020

14u57 0 Sint-Genesius-Rode De nanosatelliet Qarman van het von Karman Instituut in Sint-Genesius-Rode is succesvol in een baan rond de aarde gebracht vanuit het Internationale Ruimtestation. De satelliet werd in Rode ontworpen en gebouwd.

Op 5 december werd de kleine satelliet gelanceerd van de Amerikaanse ruimtebasis Cape Canaveral. Na een paar weken in ISS-transit was Qarman woensdag in een baan op een hoogte van vierhonderd kilometer gebracht. Het vertrek vanaf het ruimtestation werd op het instituut aandachtig gevolgd. Na zeven maanden zal Qarman zijn atmosferische terugkeer starten om gegevens te verzamelen en informatie te verzenden voor analyse over de manier waarop ruimtepuin tijdens de terugkeer in de atmosfeer zal desintegreren. De bedoeling is om met de informatie het afval in de ruimte te beperken.

Ruimtepuin

“Met Qarman willen we analyseren hoe puin uiteenvalt als het de atmosfeer weer binnenkomt”, legt projectmanager Amandine Denis van het von Karman Instituut uit. “Het doel van dit onderzoek is nul ruimtepuin. Nu komt een deel van het puin dat door de dampkring valt op aarde terecht. Bij de terugkeer van een object is het van cruciaal belang om beter te begrijpen hoe het zal desintegreren om de hoeveelheid puin te verminderen. Daarom is Qarman ontworpen om een terugkeer te overleven zodat er metingen kunnen genomen worden die ons in staat stelt om het proces van deze desintegratie beter te begrijpen.”