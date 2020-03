Sabine (89) tweede bewoner van De Groene Linde die bezwijkt aan coronavirus, nog negen andere personen besmet

Sint-Genesius-Rode

coronavirus. Op dit moment zijn nog vijf andere bewoners besmet met Covid-19 en één bewoner ligt al enkele weken in het ziekenhuis. Ook drie personeelsleden hebben positief getest.

In woonzorgcentrum De Groene Linde in Sint-Genesius-Rode is na Gustaaf V. (88) vorige week ook Sabine Mosselmans (89) helaas overleden. Beiden bezweken aan de gevolgen na een besmetting met het