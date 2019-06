Rustige muziek en nieuwe opstelling: Aperhode houdt bij start van nieuw seizoen rekening met buren Bart Kerckhoven

De zomerbar Aperhode aan de rand van het Novarode Park is aan een nieuw seizoen begonnen. De organisatoren van het evenement hebben enkele aanpassingen doorgevoerd om de overlast voor de buurtbewoners te beperken. Zo is de opstelling gewijzigd om de geluidsoverlast te beperken. Er is dit keer een overdekte lounge en er wordt gekozen voor rustige muziek. Aperhode vindt plaats elke woensdag en vrijdag van 17 uur tot 22 uur in het Novarodepark. De organisatoren hebben door het slechte weer wel al eens moeten sluiten maar rekenen op een zonnig zomerseizoen. Omdat er op de Gemeentehuislaan niet kan geparkeerd worden wordt wel gevraagd om met de wagen de parkings in het centrum op de te zoeken. Onder andere aan de kerk, het Onze-Lieve-Vrouwinstituut en het OCMW kan er geparkeerd worden.