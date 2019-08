Rodense Lea’s verkopen plantjes voor Kom Op Tegen Kanker (en kunnen nog wat hulp gebruiken) Bart Kerckhoven

21 augustus 2019

08u00 0

De Rodense Lea’s verkopen in september opnieuw plantjes voor Kom Op Tegen Kanker. Maar de vriendinnen kunnen wel wat hulp gebruiken. Martine Dandoy, Mireille Goossens en Wendy De Bontridder zetten zich voor de vierde keer in voor de actie. “Kom Op Tegen Kanker liet ons weten dat de ploeg van Beersel ook dit jaar geen plantjes meer zal verkopen”, klinkt het bij de Rodense Lea’s. “We hopen dat we de verkoop van die ploeg mee kunnen opvangen en dat de mensen ons komen opzoeken om ook dit jaar hun azalea te kopen. We kunnen nog altijd extra helpende handen gebruiken. Zij kunnen ons een berichtje sturen via onze Facebookpagina of via onze mail derodenseleas@gmail.com.” Ook op Facebook zijn de Rodense Lea’s te vinden.

Een overzicht van alle verkooppunten waar de Rodense Lea’s tijdens het plantjesweekend te vinden zullen zijn:

Vrijdag 13 september 2019:

 Lokaal dienstencentrum De Boomgaard van 13 uur tot 17 uur

 Delhaize Alsemberg van 9 uur tot 20.30 uur

 Colruyt Alsemberg van 9 uur tot 20.30 uur

 Proxy Delhaize Dorpsplein Rode van 9 uur tot 13 uur (niet bij regenweer)

Zaterdag 14 september 2019:

 Delhaize Alsemberg van 9 uur tot 17 uur

 Colruyt Alsemberg van 9 uur tot 17 uur

 GLTT Rode van 8.30 uur tot 13 uur

 Spar Rode van 9 uur tot 17 uur