Rodenaren mogen dromen van jaarmarkt: schepencollege zet alvast licht op groen Bart Kerckhoven

23 juni 2020

10u21 1 Sint-Genesius-Rode De Rodenaren mogen nog dromen van een jaarmarkt eind september. Het schepencollege heeft het licht op groen gezet voor de organisatie. Er zal wel rekening gehouden worden met de coronamaatregelen.

Voor het jaarmarktcomité was de goedkeuring belangrijk omdat alle voorbereidingen voor het evenement op 26 september nu getroffen moeten worden. “De animatie is al vastgelegd”, legt schepen Anne Sobrie (Engagement 1640) uit. Ze is ook lid van het jaarmarktcomité. “Maar als de coronamaatregelen een organisatie niet toe laten kunnen we steeds alles annuleren zonder een financieel verlies. Natuurlijk worden de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad opgevolgd en zullen we voor de organisatie alle maatregelen treffen die nodig zijn om het veilig te laten verlopen.”

Moeilijke maanden

Dat de jaarmarkt kan plaats vinden is belangrijk voor de Rodenaren. “De mensen hebben zo iets om naar uit te kijken”, zegt Sobrie. “Het zijn moeilijke maanden geweest voor iedereen. Ik merk ook heel wat enthousiasme bij handelaars en verenigingen. Toen ik via mail polste naar de interesse bij hen kreeg ik al na vijf minuten twee positieve antwoorden en sindsdien zijn er nog veel meer goede reacties binnengelopen. Laat ons vooral hopen dat we van nieuwe corona-uitbraken gespaard blijven zodat we eind september een mooie jaarmarkt kunnen organiseren.”