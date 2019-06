Rodenaren krijgen inspraak in beleid… en kijken politici recht in de ogen tijdens inspraaknamiddag Bart Kerckhoven

12 juni 2019

16u42 2 Sint-Genesius-Rode Burgerparticipatie is een trend en ook in Sint-Genesius-Rode springt het gemeentebestuur op de kar. Op zondag 23 juni krijgen de inwoners de kans om zich uit te spreken over uiteenlopende thema’s.

Het nieuwe gemeentebestuur werkt aan een meerjarenplan tot 2025 en wil nu de inwoners bevragen over wat zij belangrijk vinden. Op 23 juni mag iedereen zijn zegje doen over mobiliteit en publieke infrastructuur, milieu en duurzaamheid, vrije tijd, wonen, samenleven, gezin en kind en welzijn en zorg. Wie mee wil doen moet zich wel vooraf inschrijven want per thema schuiven acht inwoners aan tafel met een schepen of een lid van het vast bureau van het OCMW en een ambtenaar die de ideeën noteert. De politici beloven alvast rekening te houden met de voorstellen en suggesties? De namiddag start om 14 uur en eindigt om 17.30 uur. Inschrijven kan ten laatste op 16 juni via https://www.sint-genesius-rode.be/nl/formulier/10/burgerparticipatie.

