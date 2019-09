Rodenaren doen voor het eerst in twintig jaar boodschappen op eigen wekelijkse markt Bart Kerckhoven

01 september 2019

12u33 3

De Rodenaren kunnen opnieuw naar een wekelijkse markt in hun eigen dorp. Zondagvoormiddag zakten honderden inwoners af naar het Dorpsplein waar de eerste markt in twintig jaar plaats vond. Er stond onder andere een bloemenkraam, een groenten- en fruitkraam maar ook een viskraam en een kaasboer. “We willen van deze markt een succes maken”, legt schepen van Wekelijkse Markt Philippe De Vleeschouwer (IC-GB) uit. “Daarom vroegen we eerst aan de mensen wanneer ze graag naar de markt gingen. Zondagochtend kreeg de voorkeur. De zoektocht naar marktkramers bleek zo niet eenvoudig maar we vonden toch een tiental kandidaten. Hopelijk kan het aanbod nog uitbreiden de komende maanden.”