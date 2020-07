Rode overschrijdt de alarmdrempel van coronabesmettingen: “Voorlopig geen ingrijpende nieuwe maatregelen” Tom Vierendeels

27 juli 2020

19u08 0 Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode heeft na vijf besmetting in de laatste zeven dagen de alarmdrempel overschreden. Dat komt neer op 27 positieve tests op 100.000 inwoners. Nieuwe ingrijpende maatregelen worden voorlopig niet genomen. “Maar een scenario als in maart willen we vermijden”, zegt burgemeester Pierre Rollin. “Donderdag komen er mogelijk nieuwe maatregelen.”

Sint-Genesius-Rode werd op één week rijd geconfronteerd met vijf nieuwe gevallen waarvan drie tijdens de laatste drie dagen. Dat blijkt uit cijfers van Sciensano. Op een totaal van net geen 18.387 inwoners is dat beperkt, maar volgens de omrekening naar 100.000 inwoners -de maatstaf om alle Belgische gemeenten met elkaar te vergelijken red.- heeft Rode met 27 de alarmdrempel overschreden. “We zijn maandagnamiddag met de veiligheidscel bij elkaar gekomen om de situatie te bespreken”, zegt burgemeester Pierre Rolin (IC-GB). “Eerder werd al beslist om mondmaskers tijdens de wekelijkse markt op zondag te verplichten, maar dat wordt nu tijdens die markt uitgebreid naar de directe omgeving van het plein. Ook een nabijgelegen speelpleintje valt daaronder. Dat zal dus vooral het geval zijn tussen 8 uur en 13 uur. Dat is het enige burgemeestersbesluit dat nu wordt genomen.”

Maar Rolin sluit niet uit dat er nieuwe maatregelen komen, al heeft de regering vandaag al extra strengere maatregelen aangekondigd. “Donderdag komen we met het schepencollege bij elkaar en ik zal toch nog enkele zaken voorleggen aan mijn collega’s”, zegt hij. “Morgen (dinsdag red.) staat er ook een overleg gepland met mijn collega’s uit Linkebeek en Drogenbos waarmee we dezelfde politiezone vormen om de maatregelen ook op elkaar af te kunnen stemmen.”

Of de besmette personen in Rode deel uitmaken van hetzelfde gezin en of er een link tussen deze personen kan worden gelegd kan en mag Rolin niet zeggen. “Maar bij de veiligheidscel werd ook iemand van het rustoord betrokken en de verantwoordelijke verzekerde ons dat er daar op dit moment geen positieve testen zijn”, besluit Rolin. In het rustoord viel bij de eerste golf nog de eerste coronadode in ons land en tal van andere bewoners raakten in de volgende weken besmet. “Dat scenario willen we uiteraard volledig vermijden en zullen rond deze zaak werden. Laat ons stellen dat we op dat vlak zeer conservatief te werk zullen gaan.”