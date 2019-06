Recensie: Chez Eddy (Sint-Genesius-Rode) **** Michiel Elinckx

03 juni 2019

14u06 0 Sint-Genesius-Rode Sinds 1980 is Chez Eddy een vaste waarde langs de Eigenbrakelse Steenweg. Bijna veertig jaar na de opening zit er nog geen slijt op de formule: de Vlaamse keuken op zijn best.

Eerst en vooral: als we Chez Eddy niet kennen, zouden we er niet binnenstappen. Buiten staan tafels met geruite tafelkleedjes en de obers lijken recht uit een ordinair Italiaans restaurant te komen. Je waant je eerder in zo’n restaurant aan de Brusselse Rue des Bouchers: een grote menukaart, maar flauwe afkooksels van de Belgische specialiteiten aan een veel te dure prijs.

Degelijke binnenkomers

Schuif alle vooroordelen aan de kant, want Chez Eddy is gewoon een fantastisch adresje. Mijn tafelgenote start met huisgemaakte garnaalkroketten (€ 17,50). Dat lijkt een simpel gerecht, maar ze zijn écht wel huisgemaakt. De vulling is heerlijk smeuïg - je proeft dat dit met liefde gemaakt is. Daarnaast zijn ze niet gierig geweest met het aantal garnalen. Ik kies dan weer voor een toast champignon (€ 13). De paddenstoelen zijn klaargemaakt in look, wat echt wel een meerwaarde is. Als voorgerecht is het wel een stevige binnenkomer: je ziet amper nog iets van de toast door de grote berg paddenstoelen.

Als hoofdgerecht kies ik voor de traditionele biefstuk met bearnaisesaus (€ 24,50), een oer-Vlaams gerecht dat iedere zondag bij menig gezin op tafel staat. Toch blijft Chez Eddy me verbazen. Ik had gevraagd om de biefstuk bleu chaud te bakken, en dat is tot in de puntjes uitgevoerd. Het vlees is rood en lekker mals. De frietjes zijn versgebakken in ossenvet, dat proef je gewoon. En ook de bearnaisesaus is volgens de regels van de kunst gemaakt. Als Belg kan je niet anders dan dit bord volledig aflikken tot het laatste restje saus.

Mijn tafelgenote kiest voor een rundstartaar met frietjes (€ 17,50). De tartaar is perfect gekruid, de frietjes zijn - zoals eerder gezegd - fabuleus. En oh ja, ook de mayonaise is vers. Niet zo veel werk, maar de meeste restaurants halen daar hun neus voor op. Enig puntje van kritiek? De bijbehorende groenten zijn wat saai. De stukken tomaat zijn ook erg grof gesneden. Een slaatje met een frisse vinaigrette, zo moeilijk is dat nog niet?

Tijd voor het dessert dan, waar ik voor een Coupe Speculoos (€ 9) ga. Op de kaart staat dat het ijs vers gedraaid is. Als de ober - die ons ondanks zijn ongewone kledij perfect bedient - de Coupe Speculoos brengt, kunnen we onze ogen nauwelijks geloven. Het speculoosijs is hemels. Bij een brasserie langs een ordinaire steenweg in Sint-Genesius-Rode verwacht je dit niet op tafel te krijgen. Hoedje af!

Tot slot neemt mijn tafelgenote een lauwe suikertaart (€ 7,50). Die is zacht en heerlijk van smaak. Het bijhorende bolletje vanilleijs vormt een perfecte combinatie met de lauwe taart.

Score

Wie wil genieten van de pure Belgische keuken, gaat beste eens langs bij Chez Eddy. Gault&Millau gaf 13 op 20 voor deze ‘gewone’ brasserie. Onze conclusie? Geen enkel punt daarvan is gestolen. Meer dan terecht.

Eten: 8,5/10 - Comfort: 6/10 - Bediening: 8/10



Voorgerecht: 8-18 euro - Hoofdgerecht: 17,50-27 euro - Dessert: 2-9 euro

Adres: Eigenbrakelse Steenweg 147, 1640 Sint-Genesius-Rode

Tel.: 02/361.03.31

www.chezeddy.be

Openingsuren

Maandag tot en met zaterdag: 12.00-14.30 uur, 18.00-22.30 uur

Zondag: 12.00-15.00, 18.00-22.30 uur.