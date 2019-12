Politierechter geeft verkeerscursus in 30 seconden maar ook lang rijverbod aan snelheidsduivel Bart Kerckhoven

11 december 2019

10u27 4 Sint-Genesius-Rode Een vertegenwoordiger die op 9 april vorig jaar veel te snel door de bebouwde kom in Sint-Genesius-Rode stak de schuld voor die overtreding op zijn voorliggers. “Hij liet zich door het andere verkeer leiden”, vertelde zijn advocate.

H. scheurde aan 99 kilometer per uur voorbij de flitscamera van de politie. “Zou uw cliënt het kanaal in rijden als zijn voorliggers dan ook doen?” vroeg politierechter Johan Van Laethem aan de advocate. Daarop veranderde ze het geweer van schouder en vroeg ze om mild te zijn omdat de vertegenwoordiger zijn rijbewijs nodig had. Jammer genoeg was hij al twee keer veroordeeld voor snelheidsovertredingen. “Het lijkt me beter om mijn cliënt een cursus op te leggen”, sprak ze. Rechter Van Laethem kon er niet om lachen. “U moet zich aan de snelheidslimieten houden en dan kan u niet betrapt worden”, sprak hij tot H. “Zo, ik heb de cursus op 30 seconden gegeven. Als u het nu nog niet weet moet u vanavond maar eens wat Youtube-filmpjes opzoeken tot u moet walgen wat u ziet. Een cursus opleggen voor snelheidsduivels behoort tot de verkleutering van onze rechtspraak. Daar doe ik niet aan mee.” De man ging naar huis met een geldboete van 800 euro waarvan 240 euro met uitstel. Hij kreeg ook een rijverbod van drie maanden en hij moet alle vier examens opnieuw afleggen voor hij zijn rijbewijs terugkrijgt.