Parochiekerk Ten Broek te koop gezet om restauratie van Onze-Lieve-Vrouwekerk te betalen Bart Kerckhoven

31 mei 2019

15u38 0 Sint-Genesius-Rode Het parochiekerkje van het gehucht Ten Broek in Sint-Genesius-Rode wordt te koop gezet. Twee jaar geleden vond voor het laatst een eucharistieviering in de kerk plaats. De kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Alsemberg wil met de opbrengst een deel van de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in de Beerselse deelgemeente betalen.

Officieel moet de kerk aan de Kerkeveldweg nog te koop gezet worden maar de panelen die de verkoop op www.fednet.org aankondigen zijn wel al geplaatst. Kopers zullen zich niet alleen een charmant kerkje kunnen aanschaffen ook de bijhorende pastorie en een bouwgrond worden verkocht. De prijs wordt momenteel nog door experten bepaald. “Er zat niets anders op dan de kerk te verkopen”, zegt voorzitter Jean-Pierre Swaelens van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw. “Sinds de laatste viering stond de kerk leeg en een andere bestemming hebben we niet. Als kerkfabriek is het ook niet onze taak om vastgoed te beheren maar wel om het de pastoors mogelijk te maken om de eucharistie te organiseren. Nu de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Alsemberg dichterbij komt lijkt het ons de juiste beslissing om alles te koop te zetten. Met de opbrengst kunnen we dan die werken bekostigen. Er is voorzien dat die restauratie in 2021 zal starten. Die werken zijn heel ingrijpend. Het dak wordt gerestaureerd maar ook het interieur wordt onder handen genomen. Grote budgetten hebben we als kerkfabriek niet beschikbaar en dus is dit de logische keuze.”

Naast de kerk heeft De Poel al jaren een vestiging. Het centrum dat mensen met een beperking opvangt en begeleidt toonde interesse maar tot een overeenkomst kwam het niet met de kerkfabriek. “Men stelde voor om via erfpacht de kerk te mogen gebruiken maar dat was voor ons geen oplossing”, zegt Swaelens. “Dan blijven wij met de onderhoudskosten zitten. We vinden dat De Poel een mooie en een goede werking heeft maar we moeten zelf kijken naar wat haalbaar is. Wie de kerk koopt zal zich alleszins moeten schikken naar wat het bisdom oplegt. De herbestemming zal met hen besproken moeten worden.”

De laatste viering vond plaats in het kerkje op 1 juli 2017. Begin jaren vijftig werd beslist om de kerk te bouwen. Mensen uit het gehucht kwamen graag naar de vieringen. “Maar ook over de gemeentegrenzen waren er trouwe kerkgangers te vinden”, weet Swaelens. “Vanuit Dworp zakten ze af naar de eucharistievieringen. Op het einde kwamen hier toch nog een dertigtal mensen naar de eucharistieviering op zaterdagavond waar pastoor Baert in voor ging. Maar omdat er tegenwoordig zo weinig priesters zijn en zoveel kerken is beslist om de vieringen hier stop te zetten.”