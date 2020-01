Organisatoren Volkin’Ro pikken na twee jaar de draad opnieuw op Bart Kerckhoven

16 januari 2020

13u15 2 Sint-Genesius-Rode Het gratis familiefestival Volkin’Ro wordt komende zomer opnieuw georganiseerd na een pauze van twee jaar. In 2017 vond de laatste editie in Sint-Genesius-Rode plaats, maar nu kondigden de organisatoren aan dat ze op 8 augustus 2020 het kristallen jubileum van het festival zullen vieren.

De voorbije jaren stonden kleppers als Gorki, Meuris, Fixkes, De Mens, Frank Vander Linden, Bart Peeters, Raymond Van het Groenewoud, Guy Swinnen, Johan Verminnen, Jan De Wilde, Yevgueni, Kadril en Bram & Lennert op het podium in en rond gemeenschapscentrum de Boesdaalhoeve. Welke namen dit keer op de affiche staan, houden ze bij Volkin’Ro wel nog even geheim. “De ingrediënten van het festival blijven dezelfde”, laat de organisatie weten. “Het is een ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt dat blijft inzetten op amusement voor het hele gezin. Een fantastische line-up en een hoop randanimatie voor jong en oud.”

Het festival begon ooit onder de naam Folkin’Ro en programmeerde toen vooral folkartiesten, maar door de jaren heen kwamen meer genres aan bod en veranderde ook de naam van het festival. Eerder werd al eens een sabbatjaar ingelast, maar toen in 2017 de voorlopig laatste editie werd georganiseerd, leek het definitief afgelopen met Volkin’Ro. Maar nu staat het festival dus toch opnieuw op de kalender.