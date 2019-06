Oppositie niet te spreken over nieuwe juridische strijd over oproepingsbrieven: “Onze advocaat begint stilaan een klein fortuin te verzamelen!” Bart Kerckhoven

27 juni 2019

15u44 0 Sint-Genesius-Rode Het schepencollege van Sint-Genesius-Rode trekt naar de Raad van State om de vernietiging aan te vechten die Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) uitsprak over de beslissingen van de gemeenteraad om de oproepingsbrieven voor de verkiezingen ook meteen in Frans te versturen.

Vlaams schepen Anne Sobrie (Engagement 1640) ging niet akkoord met een nieuwe juridische strijd en dus moest de gemeenteraad het punt bespreken. Daar trok Sobrie fel van leer tegen haar Franstalige collega’s. “Het lijkt wel of u er een spelletje van maakt”, aldus Sobrie. “Een wel heel duur spelletje weliswaar. U wist heel goed dat u daarmee regelrecht tegen de beslissingen van onze voogdijminister zou ingaan. U zal beslissen om opnieuw een advocaat aan te stellen om uw beroep bij de Raad van State te verdedigen. Die brave man begint zo stilaan een klein fortuin te verzamelen met alle procedures die u aanhangig heeft gemaakt. Er is inderdaad een budget voorzien voor ‘erelonen en vergoedingen voor advocaten’, maar het wordt zo stilaan tijd dat u de gemeenteraad eens inlicht hoeveel van dit budget de laatste jaren al gespendeerd is aan de advocaat. Ik van mijn kant dacht dat dit budget op een nuttige manier zou worden gebruikt.”