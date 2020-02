Omgewaaide boom komt op auto terecht Tom Vierendeels

09 februari 2020

12u56 12 Sint-Genesius-Rode In de Bevrijdingslaan in Sint-Genesius-Rode is een boom op een wagen terechtgekomen. Er vielen gelukkig geen gewonden. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan vrij te maken.

Een hevige rukwind ontwortelde de boom die vanaf de stam verdeeld was in drie grote takken. Een tak kwam in de tuin van de buren terecht, terwijl de andere op de vier jaar oude Renault van de eigenaar van de boom belandde. De wagen stond aan de overkant van de straat geparkeerd. Bij de buren ontstond er gelukkig geen schade aan de woning. De derde tak veroorzaakte geen schade. De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de politiezone Rode kwamen ter plaatse om de rijbaan zo snel mogelijk weer vrij te krijgen.