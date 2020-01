Nog geen hockeyclub in Rode maar gemeente plant wel aanleg van hockeyterrein Bart Kerckhoven

03 januari 2020

09u21 0 Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode heeft geen hockeyclub maar dat belet de gemeente niet om plannen te maken om een hockeyveld aan te leggen.

De goede prestaties van de nationale hockeyploeg inspireerde het schepencollege wellicht bij het opstellen van de meerjarenplanning. In 2023 wordt er 600.000 euro voorzien voor de aanleg van een hockeyveld. Onder andere oppositieraadslid Bruno Stoffels (Engagement 1640) stelde zich daar vragen bij. “Moet er niet eerst een hockeyclub zijn voor die zware investering gebeurt?”, vroeg hij zich af op de gemeenteraad. “En waar moeten de trainingen van KFD Rhodienne-De Hoek dan doorgaan?”

Schepen van Sport Miguel Delacroix (IC-GB) verklaarde dat het nog niet zeker is dat het terrein aangelegd wordt. “Het klopt dat er eerst een club moet zijn”, aldus Delacroix. “Als dat dan niet zo is gaat de aanleg niet door. Wanneer op Wauterbos twee kunstgrasvelden aangelegd zijn kunnen de laatste voetbalactiviteiten op de site in Den Hoek wel verhuizen en is de aanleg van het hockeyveld er perfect mogelijk.”