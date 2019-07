Nieuwe hittegolf op komst: afvalophaling start in Sint-Genesius-Rode uurtje vroeger Bart Kerckhoven

18 juli 2019

16u57 3

Het schepencollege van Sint-Genesius-Rode besliste om de afvalophaling in de week van 22 juli tot en met 26 juli vroeger te laten starten omdat er een nieuwe hittegolf aangekondigd wordt. Er worden temperaturen tot 35 graden voorspeld en om het werk in die hitte te vermijden gaan de afvalophalers voor alle fracties al om 6 uur ‘s ochtends aan de slag in plaats van om 7 uur. De gemeente roept dan ook de inwoners op om de zakken vroeg genoeg buiten te zetten. Dat kan al vanaf 18 uur de dag voordien.