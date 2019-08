Nicolas Kuczynski (IC-GB) legt eed af als schepen: “Modernisering van dienst Bevolking wordt belangrijk thema” Bart Kerckhoven

09 augustus 2019

09u00 1 Sint-Genesius-Rode Nicolas Kuczynski (41) legde donderdagavond de eed af als schepen in Sint-Genesius-Rode. Acht maanden na de start van de nieuwe legislatuur is het schepencollege nu compleet.

Kuczynski moest wat geduld hebben voor hij zijn functie kon opnemen omdat burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) nog maar pas de eed kon afleggen als burgemeester nadat de Raad van State de beslissing van Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) om hem niet te benoemen vernietigde. Kuczynski zal als schepen bevoegd zijn voor Burgerlijke Zaken en Bevolking maar ook de Europese aangelegenheden, Digitalisering en de Intergemeentelijke Samenwerkingen zijn bevoegdheden waar hij mee aan de slag gaat. “Ik ben erg gemotiveerd”, aldus Kuczynski. “Ik denk dat we nu al een goede dienstverlening aan de bevolking bieden maar ik hoop achter de schermen de diensten nog meer te kunnen moderniseren.” Kuczynski woont al 35 jaar in Sint-Genesius-Rode. Hij heeft twee kinderen en is aan de slag als advocaat. “Ik ken de gemeente en alle uithoeken intussen wel goed”, legt Kuczynski uit. “Ik heb in de buurt van Wauterbos gewoond maar ook in het centrum van het dorp. Vandaag woon ik in de omgeving van Ter Kluizen. Elke wijk heeft zijn kenmerken maar Rode is toch vooral een goede gemeente om te wonen.”

Kuczynski neemt het schepenmandaat al zeker op tot er duidelijkheid is over de toekomst van federaal minister van Financiën Sophie Wilmès (IC-GB). Wilmès is nog steeds op post als ontslagnemend minister in afwachting van een nieuwe regering. Maar ondanks het feit dat de kans bestaat dat Kuczynski zijn mandaat vroeger zal eindigen dan verwacht heeft hij toch ambitie. “Ik moet me natuurlijk nog in heel wat dossiers in werken”, zegt hij. “Maar het is toch een goede zaak dat het schepencollege compleet is.”

Nadat hij de eed aflegde tijdens de gemeenteraad kreeg hij alvast een applaus van zowel leden van de oppositie als de meerderheid. Daarmee is voorlopig de laatste aflevering geschreven in hele benoemingssoap in de faciliteitengemeente. Burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) gaf tijdens de zitting nog mee dat de juridische procedures over het al dan niet respecteren van de taalwetgeving en het versturen van de oproepingsbrieven uiteindelijk 13.906, 54 euro gekost hebben. De oppositie vroeg tijdens de vorige gemeenteraad dat bedrag op. Nu iedereen benoemd is kan het gemeentebestuur dan toch wat geld uitsparen in het juridisch departement.

Meer over Nicolas Kuczynski

politiek