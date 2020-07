Mondmaskers worden verplicht in delen van Rode, Linkebeek en Drogenbos Tom Vierendeels

31 juli 2020

13u14 0 Sint-Genesius-Rode De drie burgemeesters van Drogenbos, Linkebeek en Sint-Genesius-Rode hebben beslist om op bepaalde locaties het dragen van een mondmasker verplicht te maken. De politie zal op deze locaties ook controleren op het nalezen van de maatregelen.

“Samen met de korpschef van de politiezone Rode zijn de burgemeesters van de drie gemeenten afgelopen week bij elkaar gekomen on een gezamenlijk en eenvormig standpunt in te nemen”, laat de lokale politiezone Rode op Facebook weten. “Daarbij werden kritieke punten in de gemeenten besproken waar het verplicht zal worden om een mondmasker te dragen. Dat zal ook aangeduid worden met borden en affiches.”

In Drogenbos wordt het mondmasker verplicht aan Shopping Cascade, in Sint-Genesius-Rode in het centrum dat de straten Dorpsstraat, Kerkstraat, Fonteinstraat en wat neerkomt op de omgeving van de Proxy Delhaize, de kerk en het speelpleintje. Tot slot wordt het dragen van een mondmasker in Linkebeek in twee zones verplicht. Enerzijds op de Steenweg op Alsemberg tussen het kruispunt met de Brouwerijstraat (grens Beersel) en de rotonde aan de Grote Baan. Anderzijds wordt het mondmasker ook verplicht in het centrum, een zone die gevormd wordt door de Stationsstraat, Dapperensquare, Gemeenteplein en Kerkstraat.

De politiezone laat weten dat controles op het naleven van de coronamaatregelen blijven lopen en er zal opgetreden worden indien er inbreuken worden vastgesteld.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Meer over Alsemberg

Beersel

Brouwerijstraat

Dapperensquare

Dorpsstraat

Drogenbos

Facebook

Fonteinstraat