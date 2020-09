Mathieu Thibaut is tevreden met zijn keuze voor Rhodienne-De Hoek: “Coach geeft me veel vertrouwen” DRIES CHARLIER

14u05 0 Sint-Genesius-Rode Na een meer dan degelijk seizoen bij tweedeprovincialer ERC Hoeilaart wist Mathieu Thibaut de overstap te maken naar derdenationaler Rhodienne-De Hoek. De 21-jarige aanvaller kreeg in de voorbereiding zijn kans en voelt naar eigen zeggen het nodige vertrouwen.

“Ik ben zeker tevreden met mijn keuze voor Rhodienne-De Hoek en ga er volledig voor”, zegt Mathieu Thibaut. “Ik voelde me snel goed bij de groep met veel nieuwe spelers. De sfeer is goed en dat is erg belangrijk. Uiteraard is het verschil met vorig seizoen groot. Het gaat allemaal sneller en je speelt meer voetbal, want je bent toch twee reeksen hoger aan de slag.”

“Tijd om aan te passen, vraagt het niet echt. Ik speelde twee jaar geleden bij Tempo Overijse en was dit niveau dus al gewoon. Tijdens de lockdown ben ik blijven trainen. Zo was ik dus klaar voor de voorbereiding. Alleen het matchritme ontbrak nog. Het was in het begin wat zoeken, maar het loopt steeds beter. De coach geeft me veel vertrouwen, wat belangrijk is om goed te kunnen presteren.”

Rust tegen Stokkel

Thibaut kreeg ook al veel speelminuten in de voorbereiding. “Aanvankelijk speelde ik telkens een helft van de wedstrijd omdat iedereen de kans moest krijgen om zich te bewijzen. Na enkele wedstrijden kreeg ik wat meer speelminuten”, stelt Thibaut. “Soms speelde ik ook wat minder, maar dat kwam omdat ik wat last had aan de lies. Zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Stokkel krijg ik rust van de coach om zo klaar te zijn voor de eerste competitiewedstrijd volgende week tegen Voorde Appelterre.”

Hopen op veel speelminuten

“De ambities van de club is om zo snel mogelijk het behoud te verzekeren. We hebben een goede kern met veel kwaliteit. Het ontbreekt ons juist wat aan ervaring, maar ik ben ervan overtuigd dat we het samen gaan doen. Als ik louter naar mezelf kijk, dan hoop ik een volledig seizoen te spelen zonder blessures, ervaring op te doen en veel speelminuten te krijgen zodat ik me kan tonen. Wie weet, kan ik zo in de toekomst nog stappen hoger zetten.”

“Dat het als aanvaller bij een promovendus niet gemakkelijk zal worden? Het zal misschien niet eenvoudig zijn, maar we hebben een snelle aanval en dit kan voor gevaar zorgen. Het is ook zo dat dit perfect bij mijn spel past”, besluit Thibaut.