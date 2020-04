Mathias Vergels respecteert coronamaatregelen in nieuwe videoclip Bart Kerckhoven

03 april 2020

Zanger en acteur Mathias Vergels lanceerde vrijdag de videoclip bij zijn nieuwe single ‘2 (Zo mag het verder gaan)’. Die werd volledig opgenomen in zijn thuisgemeente Sint-Genesius-Rode. Onder andere de Kloosterweg maar ook het Dorpsplein en het park Novarode is te zien. Vergels hield zich voor de opnames ook aan de coronamaatregelen en koos voor een teddybeer als tegenspeler. Zo werd de ‘social distancing’-regel gerespecteerd en zat er meteen een knipoog in de video naar de berenjacht die heel wat ouders met hun kinderen organiseren wanneer ze even gaan wandelen in hun buurt.