Manu Huylebroeck (27), muzikant bij Mathias Vergels en Rick de Leeuw, brengt ‘Later Als Ik Groot Ben’ van Kris Wauters opnieuw uit Tom Vierendeels

10 mei 2020

08u23 0 Sint-Genesius-Rode Rodenaar Manu Huylebroeck (27) heeft zijn eerste eigen nummer uitgebracht. Het gaat om een herwerkte versie van ‘Later Als Ik Groot Ben’ van Kris Wauters, die ook in Rode opgroeide. Manu stond nu vooral bekend als muzikant bij enkele grote namen.

Manu werkte eerder al mee aan het debuutalbum ‘Waar is Mathi?’ van Mathias Vergels, tevens een Rodenaar. Daarnaast is hij de vaste gitarist van Rick de Leeuw, toerde hij in december met De Kreuners en stond hij met Niels Destadsbader op Werchter Boutique. Maar nu heeft hij dus zijn eerste eigen nummer uitgebracht. “Een herwerking van het nummer dat in 1991 geschreven werd door Kris Wauters van Clouseau”, zegt Huylebroeck. “Het werd geschreven voor het schoolkoor van de gemeentelijke basisschool Wauterbos ‘De Blokskes’. Zij schopten het tot in de uitzending van Tien Om Te Zien en haalden zelfs de finale van Kinderen Voor Kinderen.”

Huylebroeck, zelf oud-leerling van de school, brengt het nummer nu dertig jaar later opniew uit. “Op vraag van meester Fred Vanderlinden maak ik een nieuwe versie”, zegt hij. “Hans Kusters, de ontdekker van Clouseau en uitgever van het oorspronkelijke nummer, was laaiend enthousiast om het opnieuw uit te brengen.” De twintiger kreeg hulp van producer Ron Reuman (Axl Peleman en Rick de Leeuw), toetsenist Lukas Sabbe (Ketnetband en Mathias Vergels) en Jonas Duchi (Mathias Vergels en St. Jimmy’s). “We hebben het nummer volledig uitgekleed om het vervolgens in een modern jasje te steken”, besluit Huylebroeck. “Alle instrumenten werden thuis ingespeeld, zonder fysiek contact met elkaar.”

‘Later Als Ik Groot Ben’ is nu beschikbaar via alle digitale platformen via https://hkmrecords.lnk.to/manu-later-als-ik-groot-ben. De originele versie van De Blokskes: https://www.youtube.com/watch?v=30OFNcOpjyo.