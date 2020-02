Kortsluiting door opgeladen batterij veroorzaakte woningbrand in Schoon Horizonlaan Bart Kerckhoven

17 februari 2020

De oorzaak van de woningbrand die zaterdagavond woedde in de Schoon Horizonlaan in Sint-Genesius-Rode is accidenteel. Een branddeskundige was door het parket Halle-Vilvoorde ter plaatse gestuurd om uit te zoeken wat er juist fout liep. Volgens de bevindingen van de deskundige ligt de kortsluiting van een opgeladen batterij aan de basis van de brand. Er vielen zaterdagavond drie gewonden, allemaal leden van hetzelfde gezin. De moeder en de zoon moesten naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen en de vader liep tweedegraads brandwonden op. De woning zelf is onbewoonbaar.