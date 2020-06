Korpschef roept burgers op niet te veralgemenen en respect te hebben voor de politie Tom Vierendeels

18 juni 2020

17u03 3 Sint-Genesius-Rode “De term ‘all cops are bastards’ hakt erin.” Hoofdcommissaris Frank Van der Perre van de politiezone Rode roept burgers in een open brief op om de politie niet af te stoten. Aanleiding is een groeiend ongenoegen tegenover de politie na het overlijden van George Floyd in Amerika. “Het is een oproep tot respect voor de politie”, luidt het.

“Een sprekende groep mensen vereenzelvigt onverstoorbaar en zonder terughoudendheid de politie op straat en in de media met racisme en racistisch geweld”, valt in het bericht op de website van de politiezone te lezen. “Ze staan naast een stilzwijgende massa. We merken dat de term ‘all cops are bastards’ erin hakt, zowel bij de politiemedewerkers als bij onze administratieve medewerkers. Sommige van onze jonge mensen reageren zelf op sociale media. Ze beginnen groeperingen en organisaties die gewin proberen te behalen rond de hetze die nu tegen de politie ontstaat te ‘liken’.”

George Floyd

Aanleiding van deze gedachtengang bij deze “sprekende groep mensen” is volgens korpschef Van der Perre de dood van George Floyd. “De gebeurtenissen lieten ons ook niet onbewogen”, verduidelijkt de man. “De beelden spreken voor zich en werden bij ons ook druk besproken. Maar het leidde tot een wereldwijd protest tegen politiegeweld waarbij veralgemeningen niet ontweken en zelfs aangemoedigd worden. Elke rechtgeaarde politieambtenaar is het erover eens dat excessief politiegeweld, racistisch politiegeweld en racisme niet te tolereren zijn bij de politie. Racisme is een denkpatroon en dat kunnen wij niet detecteren. Als het zich omzet in daden en feiten dan kunnen wij wel optreden en wij zijn ervan overtuigd dat de geïntegreerde politie dat ook doet.”

Realiteit

Vakverenigingen reageren ook volgens de hoofdcommissaris en dat vindt hij een goede zaak. “Maar wat wij missen is een formele reactie vanuit de geïntegreerde politie”, klinkt het. “Tijdens de vergadering van de korpschefs en de federale politie van Halle-Vilvoorde werd er beslist om jullie een schrijven te richten met een oproep tot een wijze, ondersteunende reactie vanuit de geïntegreerde politie waarin we een hand reiken naar burgers die willen ageren, maar waarin we ook een oproep doen tot respect hebben voor de politie, voor de mannen en vrouwen achter het uniform. Om het bijna letterlijk te zeggen: de realiteit is niet zwart versus wit, de realiteit is niet politie versus de rest. De geïntegreerde politie is gemeenschapsgericht en kan niet aanvaarden dat de gemeenschap de politie afstoot.”